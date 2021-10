Xavi sarà, con ogni probabilità, il prossimo allenatore del Barcellona. Nel mirino per l’attacco c’è Coman

In casa Barcellona ci si prepara per il ritorno di Xavi nelle vesti di allenatore. L’ex centrocampista, secondo quanto riferito da Sport, avrebbe già fatto il nome di un rinforzo per l’attacco.

Si tratta dell‘ex Juve Coman, che non appare intenzionato a rinnovare con il Bayern Monaco. Colpo possibile già a gennaio.