Barcellona, Piqué: «Abbiamo toccato il fondo. Vergogna»

Piqué ha usato parole dure al termine della partita di Champions League contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni del difensore del Barcellona

Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato al termine della disfatta subita in Champions League contro il Bayern Monaco.

«Abbiamo bisogno di cose nuove per cambiare la dinamica. Abbiamo toccato il fondo, ci devono essere cambiamenti a tutti i livelli. Abbiamo raggiunto un punto in cui sembriamo essere senza direzione indipendentemente da chi siano i giocatori o l’allenatore, imbarazzante. Il club ha bisogno di cambiare. In maniera strutturale: se devo andare, sono disposto ad andare. Dobbiamo riflettere, capire cosa è meglio per il Barcellona. È una vergogna. Ricambio? Non parlo di allenatore o giocatori, serve un cambio strutturale, ripeto».