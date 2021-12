Barcellona, paura per Gavi: commozione cerebrale, trasportato in ospedale

Grande paura in casa Barcellona per il giovane Gavi, trasportato in un centro ospedaliero dopo una commozione cerebrale

Giornata pessima per il Barcellona. Dopo il ko con il Betis, il club blaugrana è in preoccupazione per le condizioni del giovanissimo Gavi, trasportato in ospedale dopo una commozione cerebrale causata da una forte pallonata.

COMUNICATO – «Il giocatore Gavi è stato trasportato in un centro ospedaliero dopo la commozione cerebrale riportata nella partita odierna, in conformità al protocollo previsto».