Barcellona, Semedo: «A Lisbona sarà speciale. Lì giocavo per strada»

Nelson Semedo, terzino del Barcellona, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco.

«Ho iniziato a giocare a calcio nelle strade di Lisbona, con i miei vicini di casa. Per questo per me sarà una sfida speciale, perché lì è dov’è cominciato tutto e al Benfica sono stato benissimo. Il Bayern gioca a calcio partendo da dietro e sarà un avversario pericoloso, ma noi pensiamo a noi stessi e siamo convinti di poter vincere facendo il nostro calcio».