Il Wolverhampton si sta muovendo per l’acquisto di Nelson Semedo: il terzino è in uscita dal Barcellona

Nelson Semedo rientra nella lista di calciatori che dovranno lasciare il Barcellona nel corso di questa finestra di calciomercato.

Come riportato da Sky Sport, per il terzino portoghese si sta muovendo con insistenza il Wolverhampton, che però non è disposto a offrire i 50 milioni di euro richiesti dal club blaugrana.