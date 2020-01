Barcellona, ufficiale: Todibo in prestito allo Schalke. I dettagli

Jean-Clair Todibo riparte dalla Bundesliga: ecco il comunicato ufficiale del Barcellona sulla cessione allo Schalke 04 del giocatore

L’obiettivo di mercato del Milan per la difesa, Jean Clair Todibo, ha scelto la Germania. Definito il passaggio del talento del Barcellona allo Schalke 04. Ecco i dettagli dell’intesa, riportati nel comunicato ufficiale dei blaugrana.

«Il Barcellona e lo Schalke 04 hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Jean-Clair Todibo fino al 30 giugno con una commissione di 1,5 milioni di euro. Il club tedesco pagherà l’ingaggio del giocatore e avrà un’opzione di acquisto per 25 milioni di euro, oltre a 5 milioni di componenti aggiuntivi. Se lo Schalke 04 dovesse acquistare il giocatore, il Barcellona manterrà un’opzione per riacquistarlo per 50 milioni di euro, più 10 milioni di bonus».