Barcellona, Valverde: «Vogliamo tre punti fondamentali» – VIDEO

Barcellona, Valverde carica la squadra in vista della trasferta di Champions League contro lo Slavia Praga – VIDEO

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in Champions League contro lo Slavia Praga. Il tecnico blaugrana pone l’attenzione sugli avversari, predicando massima attenzione.

«Una squadra che può affrontare chiunque, attaccano con tanti giocatori, corrono e dovremo giocare davvero bene per vincere. Vogliamo tre punti fondamentali», queste le parole di Valverde verso la sfida. Inter spettatrice interessata, essendo nello stesso girone.