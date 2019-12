Barcellona, Vidal: «Futuro? Ora sono in vacanza ne discuterò al mio ritorno»

Barcellona, caos in casa blaugrana per quanto riguarda la situazione inerente a Vidal. Società e giocatore sono ora in lotta per alcune questioni economiche

È scoppiata la polemica per quanto riguarda il caso Vidal-Barcellona. Il cileno è al margine del progetto di Valverde e inoltre richiede alla società dei pagamenti inerenti ad alcuni bonus inseriti nel suo contratto.

La guerra quindi è ufficialmente aperta e il calciatore ha affidato tutto in mano ai suoi avvocati. «Mi sembra ingiusto se mancano questi soldi. Se ne stanno occupando il mio rappresentante ed il mio avvocato. Il mio futuro? Ora sono qui in vacanza ne discuterò quando sarò lì (in Spagna)». Queste le parole del giocatore.