Barcellona, Xavi si presenta: «Voglio una squadra protagonista»

Xavi si è presentato da neo allenatore del Barcellona e ha spiegato cosa vuole dalla sua squadra

In conferenza stampa Il Barcellona ha presentato il neo allenatore Xavi. Il nuovo tecnico ha spiegato cosa vuole dalla sua squadra.

LE PAROLE – «È un sogno che si avvera. Nel 2015 il mio sogno era tornare e torno con la massima responsabilità ed entusiasmo. Dobbiamo lavorare sodo.Voglio iniziare. Sento che il Barça è la mia casa, ma so che ho una responsabilità molto grande. So che arrivo in un momento difficile per la società, ma mi sento preparato»

PRESENTAZIONE – «Il mio DNA non è cambiato. L’idea di essere protagonista, avere palla, creare occasioni: dobbiamo recuperare tante cose. Conoscere il club è un vantaggio. Conosco l’ambiente. Ci saranno momenti intensi, ma noi dobbiamo essere uniti e remare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo stare tutti insieme affinché il Barça possa ancora una volta aspirare a vincere titoli»

EX COMPAGNI – «È un vantaggio conoscere i giocatori. Busquets, Piqué, Alba e Ter Stegen sono stati i miei compagni di squadra. Ringrazio i tifosi per il supporto che mi stanno dando».

PROMESSE – «Il presidente mi ha chiamato dicendomi di essere il prescelto: le aspettative sono alte, si tratta di ottenere prestazioni immediate. Darò la mia vita perché funzioni»