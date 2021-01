Barella a sorpresa: «Chiellini è la mamma della Nazionale» – VIDEO

Nicolò Barella ha parlato dell’importanza di Giorgio Chiellini per la Nazionale Italiana

Nicolò Barella, ai microfoni di DAZN, parla della Nazionale e del rapporto con Chiellini, suo avversario domenica in Inter-Juventus.

BARELLA – «La Nazionale è il sogno di qualsiasi calciatore: sono molto orgoglioso di esserci arrivato così giovane. Devo tanto al Ct Mancini, che ha creduto tanto in me già quando ero a Cagliari. Mancini ha creato un grandissimo gruppo e non è mai facile col poco tempo che si ha per la Nazionale. C’è un clima bellissimo nel gruppo: il mister ha lasciato massima tranquillità a tutti, tutti siamo liberi di esprimerci, non ci sono grandi e piccoli, anzi i grandi aiutano i giovani. Chiello è la mamma di tutti noi! Chiellini è più protettivo di un papà: è davvero protettivo come una mamma, ha sempre fatto sentire importanti anche a noi giovani, ci ha trasmesso fiducia».