Baresi sullo scudetto: «Il Milan deve essere ambizioso»

Franco Baresi, storica bandiera del Milan, ha parlato a Napoli per il progetto Play for the future della lotta per lo scudetto. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «È ancora presto per dirlo. Juve e Inter sono avanti e possono essere avvantaggiate ma il campionato è lungo. il Milan deve essere ambizioso, pensare in grande e avere gli obiettivi importanti. Poi c’è il Napoli che è una squadra competitiva e può dare ancora del filo da torcere».