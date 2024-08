Barnsley Roma 0-4, VITTORIA CONVINCENTE per i ragazzi allenati da De Rossi: PRIMO GOL per Soulé, il resoconto

Successo convincente per la Roma in amichevole. Pochi minuti fa, infatti, i ragazzi allenati da De Rossi hanno concluso il match contro il Barnsley che li ha visti vittoriosi per 4-0.

Per i giallorossi sono andati in gol Le Fée, Pisilli, Dybala e Soulé. Ora, il prossimo appuntamento della Roma è fissato al 10 agosto, data dell’amichevole contro l’Everton.