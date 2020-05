Barone: «Un anno a Firenze. Il mio cuore batte per la Fiorentina»

View this post on Instagram

Sono entrato nella vostra casa esattamente un anno fa e ho ammirato la vostra passione e il vostro amore per la Fiorentina. Da allora il mio cuore batte per tutta la Famiglia Viola e da allora non ci siamo più persi di vista. Dal primo giorno i desideri di Rocco e i miei sono diventati gli stessi di voi tifosi. Vogliamo portare la Fiorentina in alto, vogliamo essere felici insieme a voi, vogliamo soffrire ma alla fine gioire con tutti voi. Perché insieme nessuno potrà fermarci. #fiorentina #firenze #forzaviola 💜