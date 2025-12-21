Baroni in conferenza stampa Sassuolo Torino 0-1, le dichiarazioni del tecnico granata dopo il match di Serie A

(Lorenzo Bosca – Inviato al Mapei Stadium). E alla fine Marco Baroni l’ha espugnato il Mapei Stadium. Il tecnico granata ringrazia Vlasic che – nel cuore del secondo tempo – ha posato il proprio timbro sulla partita realizzando il calcio di rigore. Sentiamo dunque alcuni estratti della sua conferenza stampa, l’intervento dell’allenatore ai margini della partita di Reggio Emilia. La conferenza stampa di Baroni dopo Sassuolo Torino:



La conferenza sarà riportata qui a breve

LEGGI ANCHE – Classifica Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti