Torino, Baroni in conferenza pre Como: «Ismajli assente, Fabregas avversario duro. Paleari o Israel? Ecco chi gioca»

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Spiccare il volo una volta per tutte o cadere definitivamente? Marco Baroni si trova davanti al bivio e – domani sera alle 18e30 – potrebbe imboccare una delle due strade che si palesano davanti a sé. A quell’ora, infatti, sarà di scena Torino Como: penultimo match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Attualmente dodicesimi i granata si trovano a quattro lunghezze di distanza dalla zona Conference League (occupata prprio dal Como). Una vittoria potrebbe consolidare quanto di buono mostrato nelle ultime apparizioni. Una sconfitta, invece, potrebbe far capitolare nuovamente i piemontesi nel limbo della metà classifica, in preda ai soliti dubbi e le consuete incertezze. Lo sa bene proprio Baroni, che oggi alle 14e30 presenta la gara, le sue dichiarazioni riportate qui LIVE.

La conferenza stampa di Marco Baroni alla vigilia di Torino Como

Bollettino medico: Biraghi lavora in gruppo, affaticamento muscolare alla coscia per Ardian Ismajli: non convocato

Buongiorno Baroni, vista l’assenza di Simeone potrebbe schierare il modulo del Torino di inizio stagione?

«E’ una situazione che sto valutando. La squadra ha fatto bene ultimamente, incontriamo un avversario difficile, complicato. Abbiamo comunque gli uomini. Anche Simeone era un riferimento importante. Speriamo che la sua assenza sia di poche partite, anche se abbiamo i calciatori che possono sostituirlo».

Calcionews24: per sopperire alla mancanza dei gol di Simeone sta pensando a qualcosa di nuovo a centrocampo? E Zapata è incluso tra i giocatori che possono ‘sostituirlo’ come ha detto?

«Abbiamo anche Aboukhlal. E’ chiaro che per caratteristiche – un po’ come Ngonge – deve cercare di muoversi in modo diverso. Però, sono due giocatori, sia Duvan che Aboukhlal, che stanno bene e comunque sono disponibili e pronti per andare in campo»



Zapata come sta? E’ pronto per iniziare dal primo

«Zapata, altrimenti sembra sia un caso, sta sempre meglio. E’ chiaro che ha bisogno del campo e di maggior minutaggio. Io Zapata devo inserire all’interno delle valutazioni che faccio insieme agli altri attaccati. Chi vedo più pronto, con più attitudine alla partita, è chiaro che parte. Però Duvan… per me è un giocatore assolutamente di grande affidabilità

Quattro delle prossime sei saranno in casa: lo Stadio può essere un fattore?

«Noi abbiamo bisogno del nostro pubblico, della spinta della passione, del calore della nostra gente. Ma come ho sempre detto il primo passo deve farlo la squadra: generare entusiasmo»



Mister Baroni, Il Como è una squadra particolare, la sta preparando in modo diverso?

«Chiaro che è una squadra che ha portato avanti un progetto. Fabregas è su quella panchina da tre anni, ha conquistato una promozione, poi una permanenza, sono anche andati oltre quello che era l’obiettivo iniziale. Hanno fatto grandi investimenti, c’è una forte identità di squadra. E la difficoltà sta anche in questo: noi dobbiamo pensare di giocare contro una grande squadra, che ha fatto grandi investimenti, con un allenatore molto bravo. Quindi le difficoltà sono nella prestazione che dobbiamo centrate. Serve una partita di grande pressione e dedizione, ma dobbiamo anche avere palleggio e giocare»



Paleari resterà in quella gerarchia di valori di cui ha parlato?

«Io ho parlato subito appena ci siamo rivisti a tutti e tre i portieri: compreso Popa che sta crescendo tanto. Sono stato chiaro: loro devono lavorare, ognuno per cercare di mettermi in difficoltà. E’ chiaro che Paleari in questo momento ha fatto delle prestazioni per meritarsi la conferma. Non mi piace di gerarchie, perché sarebbe una mancanza di rispetto per tutti e tre. Devono lavorare duro e solo questo permetterà di andare in campo. Chiaramente Franco sta facendo un percorso di crescita e di lavoro duro. non è andato in nazionale, è rimasto con noi, ha bisogno di giocare, di allenamenti. Però in questo momento Paleari sarà della partita»



Non ci sarà Ismajli, gioca Tameze quindi?

«Guardate: Tameze sta molto bene, è un giocatore che mi ha sorpreso per duttilità, per capacità e attenzione. E’ un giocatore nel pieno della sua condizione psico-fisica: farò valutazioni. Saul Coco ha avuto un problemino in nazionale ed è rientrato ieri facendo un buon allenamento. Ma sta bene anche Masina, che si è tolto i vari problemini. Devo ancora valutarlo, mi riservo l’ultimo allenamento di oggi. Tameze e Masina stanno molto bene, Coco devo valutarlo»

