Torino, Baroni in conferenza stampa post Modena: le dichiarazioni del tecnico dopo la Coppa Italia

Marco Baroni commenta Torino Modena, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini della partita di Coppa Italia, sentiamo le sue parole

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) E alla fine il Torino non ha fallito il primo impegno ufficiale della sua stagione. Merito di Nikola Vlasic, abile nello sfruttare una ribattuta fortuita a inizio secondo tempo e infilare in rete la palla che è valsa l’1-0 nella sfida di questa sera contro il Modena. Marco Baroni vince così contro l’omologo Andrea Sottil e si assicura il passaggio del turno in Coppa Italia. Un grande (enorme) sospiro di sollievo, per una gara che – nelle sue prime battute – sembrava essersi posta in salita. Bene così, anche se ci sarà da lavorare e non poco al Fila. Sentiamo dunque la conferenza stampa dell’ex allenatore della Lazio, ecco il suo intervento dopo il match:

La conferenza stampa di Marco Baroni dopo Torino Modena inizierà a breve