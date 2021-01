Basaksehir-Sivasspor, neve a Istanbul: gli ospiti si mimetizzano – FOTO

Clamoroso in Turchia: nevicata portentosa ad Istanbul durante Basaksehir-Sivasspor con gli ospiti che spairiscono in bianco – FOTO

Succede anche questo su un campo da calcio: nel corso di Basaksehir-Sivasspor una portentosa nevicata ha investito Istanbul ed il campo ha subito cambiato colore da verde a bianco.

Nessun problema per i padroni di casa in tenuta arancione: pallone dello stesso colore per distinguerlo dalla neve ma… gli ospiti hanno giocato tutta la gara con la tenuta bianca mimetizzandosi col terreno di gioco.