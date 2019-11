Baselli: «Torneremo a far sorridere i tifosi» – VIDEO

Daniele Baselli commenta la brutta sconfitta del suo Torino contro l’Inter: ecco le parole del centrocampista granata – VIDEO

(Andrea Cerrato, inviato a Torino) – Daniele Baselli commenta la brutta sconfitta subita in casa dal Torino contro un’Inter straripante: 3-0 per la squadra di Conte. Baselli, intervenuto in zona mista, ha un pensiero anche per i tifosi granata.

«Belotti è un giocatore importante per noi, ma noi dobbiamo vincere di squadra. L’anno scorso non facevamo calciare tanto in porta, abbiamo concesso tante occasioni. Dispiace per la contestazione, torneremo a far sorridere i tifosi».