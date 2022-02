Basilea, Esposito di nuovo fuori dai convocati: problemi con lo staff

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora problemi per il giovane attaccante dell’Inter in prestito al Basilea. Esposito non è stato convocato per l’ultima partita

Sembrava essere tornata la calma in Svizzera e, invece, Sebastiano Esposito torna al centro della polemica. Il classe 2002 in prestito dall‘Inter non è stato convocato per la gara di ieri vinta per 3 a 0 dal suo Basilea.

Stando a quanto riporta bazoline.ch, la ragione sarebbe da ricollegare a un altro battibecco con lo staff: «Esposito ha avuto una “disputa verbale” con il vice allenatore Boris Smiljanicnell’ultimo allenamento di venerdì ed è stato quindi rimosso dalla rosa. È un altro passo falso dell’attaccante dopo aver rifiutato di entrare come sostituto contro il Karabakh e aver preso un cartellino rosso nell’ultima partita della prima metà della stagione. In un’intervista al BaZ di qualche settimana fa, Esposito aveva affermato che sarebbe migliorato dopo i suoi recenti errori».