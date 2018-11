L’inter valuta la crescita di Bastoni. I nerazzurri potrebbero trovare in casa il difensore che cercano

La ricerca da parte dell’Inter di un nuovo difensore potrebbe arrestarsi. Le prestazioni di Alessandro Bastoni con il Parma fanno ben sperare il club interista, che potrebbe trovarsi il futuro centrale già in casa. La società, che teneva d’occhio il giocatore già a livello delle giovanili, aveva bloccato il giocatore all’Atalanta già nel 2017 ma gli accordi prevedevano che il centrale restasse a Bergamo fino all’estate del 2019. Al termine della scorsa stagione Inter e Atalanta decidono di anticipare le trattative per il difensore e i nerazzurri acquistano Bastoni per 30,9 milioni, cifra alla quale va tolto l’incasso per la cessione al club bergamasco di Eguelfi, Betella e Carraro.

Poco dopo l’arrivo Milano Bastoni viene operato al menisco e in seguito prestato al Parma con il quale ottiene ottimi risultati. Nel match contro il Torino, vinto dai ducali per 2-1, il centrale risulta tra i migliori in campo. I nerazzurri prima di guardarsi attorno alla per un altro difensore valuteranno sicuramente la crescita di Bastoni di questa stagione al Parma, anche perché potrebbe rivelarsi il centrale mancino di cui Spalletti ha bisogno.