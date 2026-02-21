Connect with us
Bastoni Inter, i nerazzurri accelerano: Marotta e Ausilio pronti a chiudere! Spunta il retroscena

Published

5 ore ago

on

By

Bastoni

Bastoni Inter, tutto pronto per il rinnovo! Marotta e Ausilio al lavoro per il nerazzurro. Ecco il retroscena sul centrale

Alessandro Bastoni viene riportato al centro del progetto Inter dopo le tensioni seguite al derby d’Italia e al caso Kalulu, con il club deciso a blindarlo per il futuro. Il difensore ha mostrato maturità dopo l’episodio di Bodø, scusandosi pubblicamente e rafforzando un rapporto con la società che continua a considerarlo assolutamente incedibile.

Bastoni verso il rinnovo: l’Inter punta al 2030

Secondo quanto riferito da TMW, tra aprile e maggio partiranno i contatti per prolungare il contratto del classe ’99, oggi in scadenza nel 2028. L’obiettivo è estendere l’accordo fino al 2030, respingendo l’interesse dei top club inglesi. Manchester United e Liverpool hanno manifestato apprezzamento, mentre il Tottenham aveva già sondato il terreno in passato, ma l’Inter non prenderebbe in considerazione neppure offerte da 70-80 milioni.

Un pilastro tecnico e identitario

Vice-capitano insieme a Barella e Dimarco, Bastoni è un punto fermo nello scacchiere di Cristian Chivu. Con i nerazzurri saldamente a quota 61 punti, la volontà comune è quella di proseguire insieme, consolidando il ruolo del difensore come cardine della retroguardia del presente e del futuro.

