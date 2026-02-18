Bastoni, dopo la simulazione scoppia un nuovo caso? Il difensore accusato di non aver pagato la band al proprio matrimonio! La cifra da versare

Non c’è pace per Alessandro Bastoni. Il difensore centrale della Nazionale e colonna portante dell’Inter sta vivendo la settimana più complicata della sua stagione, bersagliato su più fronti. Se il polverone alzato dal Derby d’Italia non si è ancora posato — con le feroci critiche per l’ammissione di aver accentuato il contatto con Pierre Kalulu, costato il rosso al difensore della Juventus, e le conseguenti offese ricevute sui social — ora si apre un nuovo fronte, questa volta legato alla sfera privata ed economica.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista di gossip e cronaca Gabriele Parpiglia. Attraverso la sua newsletter, il cronista ha rivelato un retroscena inaspettato risalente al matrimonio del calciatore con Camilla Bresciani, celebrato il 1° giugno scorso nella lussuosa ed esclusiva cornice di Borgo Egnazia, in Puglia. Secondo la ricostruzione, il numero 95 nerazzurro avrebbe un “conto in sospeso” con i fornitori, nello specifico con il gruppo musicale ingaggiato per l’intrattenimento durante il ricevimento nuziale.

L’accusa è precisa e circostanziata: la coppia non avrebbe ancora saldato una fattura di 5.500 euro. Una cifra che appare irrisoria se rapportata all’ingaggio di un top player del Biscione, ma che ha scatenato la reazione indispettita degli artisti coinvolti. Stando a quanto riportato dalla fonte, la band avrebbe rifiutato presunte offerte alternative composte da magliette autografate e biglietti per lo stadio, pretendendo il saldo economico pattuito contrattualmente. Mentre Parpiglia continua a indagare sui motivi di questo presunto mancato pagamento, dal calciatore non è arrivata alcuna smentita o chiarimento ufficiale, lasciando che il silenzio alimenti ulteriormente il dibattito mediatico attorno alla sua figura già sotto stress.