Il Bayer Leverkusen ha rilanciato l’offerta per Patrik Schick: permanenza in Germania vicina. Attesa la risposta della Roma

Il Bayer Leverkusen ha presentato una nuova offerta per Patrik Schick, reduce da una buona esperienza in Bundesliga con la maglia del Lipsia.

Come riportato da Sky Sport, è attesa la risposta della Roma in merito al futuro dell’attaccante ceco, seguito in Italia anche dal Torino.