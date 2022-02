Bayern Monaco, l’Allianz Arena si colora con la bandiera dell’Ucraina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Allianz Arena, teatro di casa del Bayern Monaco, si è colorato di giallo e blu un segnale di vicinanza verso l’Ucraina

Il Bayern Monaco ha voluto mostrare la sua vicinanza all’Ucraina. La squadra tedesca ha, infatti, messo i colori della bandiera degli ucraini all’Allianz Arena.

Un segnale in questi giorni in cui è scoppiata la guerra tra la Russia e, per l’appunto con l’Ucraina. Il giallo e il blu ora colorano l’Allianz Arena.