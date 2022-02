Guerra in Ucraina, Nagelsmann: «Scioccato e spaventato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann ha parlato della guerra in Ucraina

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa della guerra in Ucraina.

LE PAROLE – «Sono scioccato e anche un po’ spaventato che una cosa del genere possa accadere anche in un paese così vicino, dove fino a non molto tempo fa eravamo e dove ci siamo goduti un bellissimo soggiorno in città. Ora vedere queste immagini terribili dall’Ucraina mi lascia sgomento. Condanno fermamente la guerra».