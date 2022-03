Bayern Monaco, ancora spesa in casa Lipsia: piace Nkunku

Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su un altro talento del Lipsia: trattasi di Nkunku

Dopo aver portato in Baviera Upamecano e Sabitzer, il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a fare nuovamente compere in casa Lipsia. Come riportato dalla Bild, infatti, il club tedesco avrebbe messo gli occhi su Nkunku nel caso in cui Gnabry dovesse decidere di cambiare aria.

Il francese ha il contratto in scadenza con la squadra della Red Bull nel 2023 e viene valutato circa 75 milioni di euro.