Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha lanciato una sfida all’attaccante Robert Lewandowski – VIDEO

Hans Flick chiede, Robert Lewandowski risponde. L’attaccante del Bayern Monaco ha raccolto e superato la sfida durante il match di Bundesliga contro il Fortuna Dusseldorf.

«Ho detto a Lewandowski come fossi sorpreso di aver sentito in conferenza che non avesse ancora segnato al Dusseldorf. Questa situazione doveva cambiare il prima possibile, così ha segnato due gol».