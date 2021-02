Bayern Monaco, Flick: «Klose, svelaci i segreti della Lazio» – VIDEO

Hans-Dieter Flick ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la Lazio

«Klose? Può sempre aiutare, non contro i biancocelesti. Porta un buon contributo. Ha visto l’allenatore per quattro mesi nel suo ultimo anno, ha giocato anche con alcuni calciatori. La formazione da allenatore richiede molto tempo, e lui vuole chiuderla bene. Gli diamo il tempo di cui ha bisogno per questo».