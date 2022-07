Bayern Monaco, Kahn assicura: «Nuovo attaccante? Assolutamente no, non si discute»

L’a.d. del Bayern Monaco Kahn ha assicurato nuovamente che i bavaresi non acquisteranno un nuovo attaccante

Oliver Kahn, amministratore delegato del Bayern Monaco, ai microfoni della Bild ha nuovamente assicurato che i bavaresi non acquisteranno un altro attaccante in questa finestra di mercato. Strada sempre più chiusa, quindi, per Cristiano Ronaldo.

LE PAROLE – «Non ingaggeremo un nuovo attaccante, non si discute. Assolutamente no. In squadra abbiano ancora diverse opzioni: Zirkzee, Choupo-Moting e poi il giovane Mathys Tel».