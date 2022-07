Oliver Kahn smentisce le voci di un possibile acquisto di Cristiano Ronaldo da parte del Bayern Monaco: le parole

Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha parlato così del possibile acquisto di Cristiano Ronaldo. Le dichiarazioni ai microfoni di Kicker.

LE PAROLE – «Per quanto apprezzi Cristiano Ronaldo come uno dei più grandi, una mossa in questa direzione non rientrerebbe nella nostra filosofia».