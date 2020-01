Kahn è ufficialmente un nuovo membro del consiglio di amministrazione del Bayer Monaco e promette: «Farò il bravo» – VIDEO

Grande ritorno in società per il Bayern Monaco. Lo storico ex Oliver Kahn è ufficialmente un nuovo membro del consiglio di amministrazione.

L’ex numero uno dei bavaresi e della nazionale tedesca affiancherà Rummenigge nel ruolo di CEO e promette: «Da dirigente farò il bravo…».