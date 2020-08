Bayern Monaco, Lahm: «Flick fondamentale per la squadra»

L’ex capitano del Bayern Monaco ha parlato dell’importanza di Hans Flick

Questa sera si gioca la finale di Champions League tra Bayern Monaco e Psg. A parlare della partita e dell’importanza di Hans Flick per i tedeschi è stato Philipp Lahm, ex capitano dei bavaresi.

«Se guardiamo al passato del Bayern, ci sono stati Ottmar Hitzfeld o Jupp Heynckes, e questi allenatori sono sempre stati un punto di forza della squadra, non si mettevamo in mostra ma sapevano come lavorare. È esattamente così che è Hans Flick. E’ riuscito a raggruppare le forze all’interno del club. Ha visto di chi si può veramente fidare, di chi è importante per la squadra. Il Bayern si è assolutamente ritrovato ed è per questo che è leggermente favorito in finale».