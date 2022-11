Pavard: «Serie A? Mi piacerebbe giocare con Giroud. Vedremo»

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco e della Francia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Mondiale e del suo futuro

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco e della Francia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Mondiale e del suo futuro. Le sue dichiarazioni:

«Idoli? Ne ho diversi e tutti sono passati dalla Serie A. Thruam, Thiago Silva, sempre al topo nonostante l’età. Poi ho ammirato anche Maldini, Nesta e Chiellini. Guardo ancora i loro video su YouTube perché c’è sempre da imparare».

SERIE A – «E’ da sette anni che sono in Germania e con il Bayern ho vinto tutto. Sono disponibile a valutare nuovi progetti interessanti, ma come difensore centrale. Giruod? Lui mi dice sempre che l’Italia è un Paese che vive al cento per cento di calcio. Mi piacerebbe molto giocare con lui. Vedremo».

MONDIALE – «Niente è impossibile e noi andremo per vincere. Vogliamo rivivere le emozioni del 2018. Tra le favorite metto sicuramente Argentina, Brasile, Portogallo, Germania e Inghilterra ma attenzione al Belgio. Italia? Avrei preferito vederla in Qatar perché è una grande squadra».