Bayern Monaco, Rummenigge: «Flick ha riacceso la luce»

Rummenigge ha elogiato il lavoro svolto dal tecnico Flick sulla panchina del Bayern Monaco: le parole del dirigente

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha speso belle parole nei confronti dell’allenatore Hans-Dieter Flick.

«Dal suo arrivo in panchina a novembre è come se qualcuno avesse acceso di nuovo la luce. Possiamo ritenerci fortunati, si tratta di una persona eccezionale. Hans ha messo a disposizione il suo lavoro, la sua esperienza e la sua empatia tanto che sembra che lavori per noi da decenni. Non ho mai visto tutti i giocatori seguire un tecnico come sta accadendo adesso. È un risultato incredibile la sua influenza. Per noi adesso vale davvero il motto “uno per tutti, tutti per uno”».