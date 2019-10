Bayern Monaco, Salihamidzic direttore sportivo dei bavaresi parla del futuro di Thomas Muller, smentendo le voci di addio

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di Thomas Muller ai microfoni di Sky Sports Deutschland. L’ex Juve smentisce le voci di addio che riguarano l’attaccante.

«È una storia di cui i media vogliono parlare, ma non non c’è niente. Abbiamo due giocatori che saranno fuori per mesi, e la stampa vuole che vendiamo Müller. Non ha senso».