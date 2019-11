Bayern travolto dall’Eintracht: ora Kovac traballa

In 10 per l’espulsione di Boateng, il Bayern viene travolto dall’Eintracht. I bavaresi scivolano a -4 dal Borussia Monchengladbach

Bruttissimo pomeriggio per il Bayern Monaco. I bavaresi sono caduti rovinosamente contro l’Eintracht Francoforte con un nettissimo 5-1. Un risultato clamoroso, roboante, anche se correlato ad un particolare a un episodio: l’espulsione rimediata da Jerome Boateng dopo appena 8 minuti che lascia il Bayern in 10 per quasi tutto il match.

Ora Niko Kovac rischia seriamente la panchina. In settimana il ds Rumenigge si era lamentato pubblicamente per lo scarso gioco offerto dal Bayern e chissà se ora non prenderà la clamorosa decisione.