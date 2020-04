Beckham e Ronaldo: il siparietto sulla lingua inglese diventa subito virale – VIDEO

Nel corso di una divertente diretta Instagram, David Beckham ha chiesto a Ronaldo come va con l’inglese. La risposta del brasiliano

David Beckham e Ronaldo sono stati protagonisti di una divertente diretta Instagram. Tra aneddoti e curiosità legate ai due ex giocatori del Real Madrid, l’ex centrocampista ha chiesto a Ronaldo come andasse con la lingua inglese.

La risposta del brasiliano non si è fatta attendere: «Il mio inglese va male (ride, ndr). Migliora solo quando bevo qualcosa, magari un po’ di vino, ma in quarantena non sto bevendo niente»