Belgio, no al campionato e sì alla coppa: decisa la data della finale

Il calcio in Belgio ripartirà il prossimo 1 agosto: finale di coppa nazionale tra Club Brugge e Anversa. Poi lo spareggio playoff

Il campionato in Belgio è stato definitivamente sospeso, ma la stessa decisione non è stata presa per la coppa nazionale, la cui finale verrà disputata il prossimo 1 agosto tra Club Brugge e Anversa.

In ottemperanza delle disposizioni governative che hanno vietato ogni manifestazione sportiva entro il 31 luglio, inoltre il 2 agosto andrà in scena lo spareggio playoff tra Beerschot e OHL per determinare l’ultima squadra partecipante alla Jupiler Pro League 2020/21.