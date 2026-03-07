Bellucci in esclusiva a Sampnews24: «La Sampdoria non può e non deve stare in quelle posizioni. Per quanto riguarda gli allenatori…»

Bellucci ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Sampnews24: «La Sampdoria non può e non deve stare in quelle posizioni»

Claudio Bellucci è intervento in esclusiva ai microfoni di SampNews24 e con grande disponibilità l’ex centravanti blucerchiato ha offerto un’analisi lucida sul momento della Sampdoria, soffermandosi sulle difficoltà emerse nelle ultime settimane. Queste le parole dell’ex attaccante ai nostri microfoni.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

SITUAZIONE SAMPDORIA – «Beh, allora, sicuramente la Samp non può e non deve stare in quelle posizioni, soprattutto in un campionato per tradizione e soprattutto per il campionato di Serie B. Logicamente ci sono squadre meno attrezzate che magari hanno un po’ meno di problemi ma che hanno raccolto più punti della Sampdoria. Questo è un dato di fatto.»

GREGUCCI – «Poi per quanto, innanzitutto, per quanto riguarda gli allenatori vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo ad Angelo perché se lo merita come persona. Logicamente soffre tanto, nel senso vedere che i risultati hanno degli alti e bassi quindi sicuramente spero innanzitutto che si rimetta presto e di rivederlo in panchina.»

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA COMPLETA SU SAMPNEWS24