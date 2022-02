ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Belotti: «Non so se sarà il mio ultimo derby, ma sono orgoglioso». Le dichiarazioni dell’attaccante del Torino

Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Juve-Torino.

ESULTANZA – «C’era tutto. Il derby, la voglia di fare una grande prestazione e di riuscire a vincere. Il mio gol è servito, ma è un peccato non aver vinto. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita, non avremmo rubato nulla vincendo».

RITORNO AL GOL – «Il gol è importante per me come per tutta la squadra. Devo farmi trovare pronto. Peccato per i due mesi di infortuni che mi hanno tenuto fuori a lungo, ma allo stesso tempo ho cercato di aiutare il più possibile e di stare sul campo per vedere i meccanismi di gioco del mister. Quando sono tornato è stato più facile. Merito anche al mister, che crede in me come negli altri».

ULTIMO DERBY – «Questo non lo so. Se fosse l’ultimo derby sono orgoglioso di me stesso e dei miei compagni».