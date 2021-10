La probabile formazione del Torino contro il Napoli: per Juric i problemi sono in attacco con i dubbi legati a Belotti, Sanabria e Zaza

In vista della partita contro il Napoli per Juric c’è più di qualche dubbio, in particolare in attacco dove Belotti, Sanabria e Zaza non sono al 100%. Il Gallo e il lucano arrivano da infortuni lunghi, mentre il paraguaiano è appena tornato dalla Nazionale. Per il resto la probabile formazione che scenderà in campo in Napoli-Torino dovrebbe essere la stessa del derby salvo il rientro di Djidji dalla squalifica in difesa.

La probabile formazione del Torino: Milinkovic Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Zaza