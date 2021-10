Ivan Juric in conferenza stampa ha presentato Napoli-Torino, che si giocherà domenica alle 18

Domani ci sarà Napoli–Torino e Ivan Juric in conferenza stampa ha presentato la partita. Ecco le parole dell’allenatore granata.

IL NAPOLI – «Il Napoli già nella seconda parte dell’ultimo campionato avevano alzato il livello. Quest’anno le hanno vinte tutto con Spalletti. Hanno un equilibrio fantastico e fanno gol in tutti i modi. Tutte le squadre che hanno provato a fare qualcosa non gli è andata bene. Dobbiamo fare una partita top».

LE ASSENZE – «Una cosa di questa stagione che mi dispiace. Questa squadra ha bisogno di lavoro per crescere e per un allenatore è complicato. Serve pensare come organizzarsi meglio. In questo periodo abbiamo lavorato poco su cose concrete. Noi vogliamo fare cose diverse rispetto al passato. Io voglio giocatori preparati fisicamente e tatticamente».

DIFFICOLTÀ – «Il Napoli ha vissuto le partite in modo diverso. Ha fatto bene contro squadre che hanno aspettato bassi per non concedere a Osimhen, e stessa cosa con chi li ha affrontate a viso aperto. Spalletti è un allenatore top, sfrutta tutto. Li pressi alti? Vanno in contropiede con Osimehn. Ti abbassi? Ti mettono in difficoltà con il palleggio».

BELOTTI E ZAZA – «Per il Gallo sono contento. La prima settimana aveva lavorato a parte e pian piano il dolore è andato via. Poi ha lavorato con la squadra. Inizia a essere disponibile, ma visto la tipologia di giocatore avrà bisogno di tempo per entrare in forma. Io spero che inizi a dare il suo contributo. Per Zaza il discorso è più o meno uguale»