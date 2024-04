Serie A Femminile, la Roma si conferma campione d’Italia

La Roma Femminile conquista il secondo Scudetto della propria storia ringraziando l’Inter, vincente contro la Juventus

La vittoria dell’Inter sul campo della Juventus con gol di Polli e Bugeja regala una gioia immensa alla Roma. La squadra giallorossa femminile ha vinto nuovamente il campionato italiano.

Un grande traguardo per la Roma che dopo il successo dell’anno scorso si riconferma la squadra più forte del Belpaese ottenendo 61 punti in 22 partite. Impossibile per le bianconere recuperare la svantaggio.