Belotti titolare contro il Genoa? Juric: «Ci sto pensando»

Ivan Juric ha parlato della condizione fisica di Andrea Belotti in vista del match contro il Genoa. Le parole del tecnico in conferenza stampa.

BELOTTI – «Titolare? ci sto pensando. Ha fatto bene a Napoli, ma non riesce ancora a fare bene gli scatti. Sta diventando un’opzione seria. Per me l’importante è che non si faccia male e che cresca fisicamente e tecnicamente. Ha bisogno di ritrovare delle certezze».