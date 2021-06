Bendtner annuncia il ritiro a 33 anni: «Inizierò la carriera da allenatore»

Nicklas Bendtner dice basta e annuncia il ritiro dal calcio giocato all’età di 33 anni: la decisione dell’ex attaccante di Arsenal e Juve

L’ex attaccante di Arsenal, Juventus e Wolfsburg Nicklas Bendtner ha confermato il suo ritiro dal calcio giocato all’età di 33 anni.

L’ex nazionale danese, che ha collezionato 81 presenze in nazionale in 12 anni dal 2006 al 2018, ha giocato di recente per la squadra “M+32 Old Boys” del Tarnby FF e prima ancora per l’FC Copenhagen. Il suo momento più memorabile è arrivato durante il suo periodo all’Arsenal sotto Arsene Wenger dal 2005 al 2014, dove ha segnato 45 gol in 171 presenze. Queste le parole del giocatore a Discovery+

«Mi manca ogni giorno, ma sono anche consapevole che c’è una data di fine in questo lavoro. Penso che passerò molto tempo a capire che è davvero finita ora. Ora troverò qualcos’altro che mi dia quello che il calcio mi ha dato in tutti gli anni Il calcio è una parte importante della mia vita e non posso lasciarlo. Questo è il motivo per cui sono in procinto di iniziare la carriera da allenatore. Spero che mi darà tanto o forse di più di quanto ha fatto come giocatore. In questo modo farò sempre parte del calcio».