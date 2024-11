Benevento-Avellino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Vigorito andrà in scena la sfida di Serie C Benevento-Avellino: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Vigorito si giocherà la gara valevole per la 15ª giornata di Serie C tra Benevento-Avellino. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Lancini.

AVELLINO (4-3-1-2): Marson; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Armellino, Sounas; Russo; Gori, Patierno.

Orario e dove vederla in tv

Benevento-Avellino si gioca alle ore 15.00 di domenica 17 novembre per la quindicesima giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in esclusiva Sky sui canali Sky Sport Max e su Sky Sport 251. Per vedere la partita in streaming, sarà possibile per i clienti su Sky su Sky GO e per i clienti NOW TV.