Il Benevento ha sondato il terreno con il Torino per il prestito di Iago Falque: si attende la valutazione di Giampaolo

Il Benevento si è mosso con il Torino per portare Iago Falque in Campania, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il direttore sportivo Davide Vagnati ha aperto alla trattativa, ma prima occorrerà conoscere il parere del tecnico granata Marco Giampaolo.