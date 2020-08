Benevento, Insigne: «Dimostrerò al Napoli che con me ha sbagliato»

Roberto Insigne parla della sua passata esperienza con la maglia del Napoli

Roberto Insigne, fantasista del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro austriaco della squadra giallorossa.

«Quest’anno sarà un anno bellissimo, daremo il massimo. Ogni giorno Inzaghi mi trasmette convinzione a grinta per andare in gol. Lui e Gattuso sono dei martelli, per me e mio fratello sono il massimo. Quello con il Napoli sarà un derby per me, non vedo l’ora di giocare quella partita. Voglio dimostrare che qualcosina hanno sbagliato anche loro con me. Lorenzo sa cosa deve fare per il bene del Napoli, lo vedo cambiato negli ultimi due o tre anni, ora è un leader fuori e dentro al campo. Lo dicono i dati delle ultime partite».