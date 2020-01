Filippo Inzaghi: «Il mio futuro lo vedo solo a Benevento»

Filippo Inzaghi, il suo Benevento sta facendo una stagione degna di nota. Il mister ha parlato anche del suo futuro

Una grande prima parte di stagione quella che sta vivendo il Benevento di mister Filippo Inzaghi. Il tecnico ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de Il Corriere della Sera parlando anche del suo futuro.

«Questa è una gran bella società, di categoria superiore. Organizzata, seria, con un presidente eccezionale: Vigorito è una specie di papà. E con calciatori forti, ovviamente, perché senza quelli non vai da nessuna parte. Ma la Juve era di un altro pianeta, ci mancherebbe. Futuro? Lo vedo solo a Benevento. Nel 2017 il ds Foggia mi ha chiamato, avevo molte proposte, ho scelto Bologna. E mi ha cercato pure sei mesi fa, benché le cose per me si fossero messe peggio. Qui mi hanno dimostrato stima quando mi volevano tutti, ma anche quando non mi voleva nessuno. E questo non lo dimenticherò».