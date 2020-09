Benevento, Letizia: «Gol? Uno all’anno. Me li ricordo tutti»

Gaetano Letizia ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: le parole dell’autore del goal decisivo per il Benevento

«Inzaghi ci sta trasmettendo tutto quello che lui sa, tutto il suo bagaglio di conoscenza. Se capitano queste palle indietro io da fuori area cerco sempre di tirare in porta. Il terzino deve sempre correre in avanti e tornare a difendere quando c’è bisogno. Sul 2-2 una squadra neopromossa cerca di difendere e portare il punto a casa, ma per il gioco espresso in campo e i gol presi per disattenzioni era normale andare avanti consapevoli di poter portare a casa i tre punti. Gol? Faccio pochi gol, uno all’anno per quello me li ricordo tutti».